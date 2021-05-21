شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. بتسديدة رائعة أحمد عبد القادر يضيف الهدف الثالث لسموحة بمرمى الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احراز أحمد عبد القادر صانع ألعاب فريق سموحة والمعار من الاهلى الهدف الثانى له والثالث لفريقه بمرمى الإنتاج الحربى بالدقيقة 70 من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن لقاءات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي تقام على ملعب الإسكندرية.

وسبق أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة تشكيل فريقه الذي يخوض المباراة ويتكون من: الهاني سليمان في حراسة المرمى وأطهر الطاهر ورجب نبيل ومحمود البدري وشريف رضا في الدفاع، وأحمد حمص ومحمد كناريا ومحمد نادي في الوسط ومصطفى فتحي وأحمد عبد القادر وعبد الكبير الوادي في الهجوم.

بينما أعلن أحمد كشري تشكيل الإنتاج الحربي في مباراة سموحة والمكون من أحمد بوسكا في حراسة المرمى وأحمد علي ومحمد الشبيني ومعاذ الحناوي وإسلام جابر في الدفاع وعلي فتحي وابراهيم عبد الخالق وعبد الرحمن اللمبي ومحمد رمضان في الوسط وعبد الرحمن شيكا ومصطفى البدري في الهجوم.

ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 14 لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

فيما يقبع الإنتاج الحربى في المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعد أن خاض 21 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع بيراميدز.