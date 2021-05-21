شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق للحكم ابراهيم نور الدين طرد عامل غرفة الملابس ؟ .. اتحاد الكرة يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، كتب في تقريره واقعة عامل غرفة ملابس الاتحاد السكندري، والذي قام برش عليه المياه بعد لقاء زعيم الثغر مع المصري أمس الخميس في الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز.

وكشف المصدر ، عن ان نور الدين كتب في تقريره ان " أحد عمال غرفة الملابس بنادي الاتحاد السكندري حاول الاعتداء عليّ ورش المياه تجاهي، وأشهرت له البطاقة الحمراء".

يذكر أن المصري فاز على الاتحاد بهدف دون رد من ركلة جزاء سجلها حسن علي في الدقيقة الأخيرة.

وأضاف المصدر إن عمال غرفة خلع الملابس لا يحق لهم النزول إلى أرض الملعب، وعن قانونية إشهار الكارت الأحمر له: "يحق للحكم إشهار البطاقة الحمراء لأي شخص، ونور الدين لم يكن يعرف هويته من الأساس لكنه تصرف بهذا الشكل ردًا على ما فعله عامل غرفة الملابس".