شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى: توقيت مباراة صن داونز أصعب ما يواجه الأهلى في بريتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى المصرية ومدرب حراس فريق سيراميكا حاليا، أن توقيت مباراة الأهلى وصن داونز غدا في الثالثة عصر بتوقيت القاهرة، أصعب ما يواجه بطل إفريقيا في إياب ربع نهائي دورى الأبطال هذا الموسم.

وقال الحضري في تصريحات خاصة لليوم السابع: "توقيت المباراة صعب على الأهلي، لأن الفريق لم يتعود على خوض مبارياته محليا في هذا التوقيت، كل مباريات الأهلى تلعب في الليل تحت الأضواء الكاشفة، لذلك قد يجد صعوبة في مباراة الغد أمام صن داونز".

وتابع السد العالي تصريحاته: "الأهلى يقدر ميصعبهاش على نفسه، اللعب بواقعية يضمن عدم تعقيد المباراة في بريتوريا، الأهلى يلعب بروح الحفاظ على اللقب القاري، ويلعب ايضا بأريحية نتيجة الذهاب، لذلك فعليه أن يكون مؤمن بحظوظه إلى اقصى حد".

وأوضح مدرب حراس سيراميكا، أنه لا يوجه رسالة محددة للاعب أو عنصر من عناصر الفريق، بينما يثق في قدرات جميع اللاعبين قائلا: "الفريق يتميز بالجماعية، من الصعب أن نحدد من هو الورقة الرابحة، الأهلى كل أوراقه رابحة، لذلك أثق في قدرتهم على تجاوز محطة صن داونز ومواصلة التوهج للأدوار المقبلة في البطولة القارية".

في سياق آخر، كشف بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، عن سر عدم احتفاله بهدفى فريقه فى شباك منافسه صن داونز، خلال مواجهة الذهاب التى حسمها المارد الأحمر، يوم السبت الماضى فى القاهرة، بدورى أبطال أفريقيا.

نقلت صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية تصريحات موسيمانى عن هذا الأمر فى المؤتمر الصحفى الخاص بلقاء الغد، قائلا:" عندما تفوز يجب أن تحافظ على التواضع لأنه في اليوم الذي تخسر فيه، يجب أن يتذكر الناس أنك متواضع".

أضاف قائلا:"صن داونز لعبت من أجله، وارتديت قميص هذا الفريق، فزت بثلاثة ألقاب متتالية وفزت بالألقاب كمدرب لقد حصلت على سنوات عديدة في هذا النادي واحترام كبير له".

تابع قائلا:"الألقاب الـ 13 التي تركتها في النادي تعني الكثير بالنسبة لي، لذا فإن هدفًا واحدًا سجلناه ضد صنداونز لا يمكن أن يجعلني أنسى أبدًا، لقد ساعدوني حقًا".

وأختتم قائلا:"لدينا الاحترام المتبادل ولن أذهب بعيدًا، سواء خسرت أو فزت ، سأحافظ على نزاهتي واعتزازي، سأترك عملي يتحدث نيابة عني فى صن داونز".