شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنباء رحيله عن بيراميدز.. رمضان صبحي ينشر صورته بقميص الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فوجئ متابعو رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، بتغيير صورته الشخصية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقيامه بوضع صورته بقميص الأهلي.

ورحل رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز عقب نهاية إعارته لصفوف الأهلي ورفض مفاوضات النادي الأحمر معه، الأمر الذي أثار غضب جماهير الأهلي، بعدما رفض البقاء مع الفريق.

وكان رمضان صبحي، نجم فريق الكرة بنادي بيراميدز، قد صرح لرامز جلال خلال برنامج المقالب «رامز عقله طار» الذي تمت إذاعته في شهر رمضان الماضي: «طبعاً لسه أهلاوي أكيد وحياة ابني زين».

وأكمل: «أتمنى العودة من جديد للنادي الأهلي بشرط أن أحصل على موافقة من إدارة بيراميدز».

وبعدها حسم رمضان صبحي ملف رحيله عن فريقه الحالي بيراميدز خلال الفترة المقبلة والعودة إلى ناديه السابق الأهلي خاصة بعد تصريحاته التليفزيونية الأخيرة والتي أعلن فيها رغبته بالعودة إلى القلعة الحمراء.

ونشر رمضان صبحي بيانا عبر حسابه قال فيه: «نظرا لما يتم تداوله من أخبار مؤخرا، فأود التوضيح أنني سعيد جدا بالتواجد في نادي بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن، فكرة الرحيل عن بيراميدز لأي وجهة أخرى داخل أو خارج مصر، ليست مطروحة من الأساس في الوقت الحالي أو المستقبل القريب».

أضاف: «لست مندهشا مما تم تداوله بعد تصريحاتي التليفزيونية الأخيرة التي استغلها البعض لاستكمال محاولات ليست الأولى في التشكيك في خطوة انتقالي إلى بيراميدز، والتي بالعكس حدثت عن قناعة تامة مني بمشروع النادي في المستقبل».

وأكد: «كل تركيزي الآن على بذل أقصى مجهود مع زملائي داخل الفريق للوصول لأبعد نقطة في جميع البطولات التي نشارك فيها لتحقيق موسم ناجح، وللحفاظ على وجودي في المنتخب الأول وتجهيزا لأوليمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي».

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