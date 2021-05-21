شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون السفر إلى الإسكندرية ظهر غدٍ السبت والدخول في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعدادا للقاء المصري البورسعيدي.

ويبدأ الفريق في التجمع داخل مقر النادي ثم السفر للإسكندرية للدخول في معسكر مغلق قبل مباراة المصري المقرر لها مساء الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك قمة البطولة برصيد 51 نقطة.

وسيؤدي الفريق مرانه الأخير بالقاهرة عند الحادية عشرة ظهر «السبت» على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي بميت عقبة.

وقرر كارتيرون اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين بالقائمة المحلية بالإضافة إلى اللاعبين الشباب لمعسكر الإسكندرية على أن يعلن أسماء اللاعبين الذين سيخوضون المواجهة قبل انطلاقها بنصف ساعة لإضفاء المزيد من الحماس بين جميع اللاعبين.