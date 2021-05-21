شكرا لقرائتكم خبر عن مران استشفائي للاعبي المصري استعدادًا لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، اليوم الجمعة، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب مرانه اليومي استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره الزمالك والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الاثنين المقبل الموافق الرابع والعشرين من مايو الجاري على استاد الإسكندرية.

جاء المران خفيفًا لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة أمس أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز المصري بهدف للا شيء سجله حسن على، حيث أدت تلك المجموعة من اللاعبين تدريبًا خفيفًا خضعوا بعده لجلسات التأهيل والاستشفاء.

فيما أدى باقي اللاعبين مرانًا قويًا اشتمل على عدد من الوحدات الفنية والبدنية، بينما أدى رباعي حراس المرمى أحمد مسعود وأحمد دعدور وعصام ثروت ومحمد شحاتة مرانهم التخصصي تحت إشراف مدربهم الكابتن مصطفى فتحي.