شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة صن داونز بالتدريب على ركلات الجزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة صن داونز المقرر لها غدا السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واطمأن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على جاهزية محمد مجدي أفشة بعدما غادر مران الأمس قبل نهايته بسبب شكواه من الإجهاد.

وشارك أفشة في مران اليوم وظهر بمستوى طيب.

كما شارك التونسي على معلول في جزء كبير من المران، لكن يبدو من الصعب دخوله تشكيلة مباراة الغد، لعدم اكتمال جاهزيته.

وأجرى موسيماني حديثا مطولا مع اللاعبين خلال التدريبات للتأكد من دقة تطبيق الجوانب التكتيكية، وطريقة اللعب.

واختتم الأهلي مرانه بالتدريب على ركلات الترجيح، تحسبا للجوء إليها، في مباراة الغد.

ووفقا للاجتماع الفني للقاء، سيرتدي الأهلي زيه التقليدي: قميص أحمر ‏و«شورت» أبيض، وجوارب حمراء، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأزرق السماوي.