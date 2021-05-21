شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يجدد رفض فيفا لمشروع دوري السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن رفضه الواضح ورفض الاتحاد لمشروع دوري السوبر الأوروبي «السوبر ليج»، الذي دعت إليه بعض الأندية الأوروبية، ودافع عن عمل كرة القدم، بمبدأي التضامن والمساواة في الفرص.

وقال إنفانتينو في مداخلته بافتتاح المؤتمر الـ71 للفيفا، اليوم الجمعة: «جرى الحديث كثيرا عن هرم كرة القدم وقيل الكثير عن السوبر ليج في أوروبا. قلت ذلك فيما قبل وأكرره بوضوح. الفيفا يعارض هذا المشروع».

وأوضح أن «كرة القدم لا يجب أن تفقد الإيمان بمبدأي التضامن ومساواة الفرص».

وأكد أن «النموذج الموجود لكرة القدم ليس ممتازا أيضا»، مشيرا إلى تواجده في وضع «ليس فيه توازنا كافيا».

وأضاف أمام الاتحاد المجتمع عن بُعد: «لا نرى أي تكافؤ في الفرص في جميع أنحاء العالم وكذلك لا يوجد تضامن كبير. نرغب في بحث عدم التوازن هذا. نرغب في حله بروح التعاون والحوار».

وفجّر 12 ناديًا من كبار أوروبا قنبلة مدوية في الأوساط الرياضية العالمية مؤخرا، عبر إعلان إطلاق بطولة جديدة تحت مسمى «سوبر ليج».

وضمت قائمة الأندية المؤسسة للبطولة الجديدة كلا من ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد (إسبانيا)؛ مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام هوتسبير (إنجلترا)؛ ويوفنتوس وإي سي ميلان وإنتر ميلان (إيطاليا).