شكرا لقرائتكم خبر عن كوامي بونسو ينتظم في تدريبات سيراميكا بعد عودته من غانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم كوامي بونسو لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا في التدريبات الجماعية مساء اليوم عقب العودة من غانا.

وسمح الجهاز الفني بقيادة ضياء السيد للاعب بالسفر لغانا، من أجل الاطمئنان على عائلته، حيث حصل اللاعب على يوم إجازة إضافي قبل أن يصل مساء الأمس، وانتظم اليوم في التدريبات الجماعية تحت قيادة المدير الفني لسيراميكا كليوباترا ضياء السيد.

وانتظم الفريق في التدريبات الجماعية أمس، عقب الراحة التي حصل عليها بعد التعادل أمام فريق سموحة بهدف لكل فريق.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لخوض مباراة إنبي بالجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام مساء الأربعاء المقبل على ملعب استاد السويس.