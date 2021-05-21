شكرا لقرائتكم خبر عن «جاد» يعلن ترشحه لانتخابات رئاسة الاتحاد المصري للتايكوندو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد حمدي جاد عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو السابق عن ترشحه لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو، وأصدر جاد بيانا يعلن فيه ترشحه على منصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة.

وقال جاد خلال بيانه:

يقيناً بالله متوكلا عليه وحده.. سبحانه جل في علاه.. ورغبة مني في دعم الرياضة المصرية بكافة الوسائل المتاحة ومن منطلق المسؤولية المجتمعية تجاه رياضة التايكوندو الأحب إلى قلبي وفي إطار دعمها والعمل على انتشارها واستعادة هيبتها الاأفريقية المعهودة.. أتقدم أنا محمد حمدي جاد بالترشح لرئاسة الاتحاد المصري للتايكوندو عن دورته المقبلة ٢٠٢١- ٢٠٢٤.

وفي إطار دعمي لرياضة التايكوندو في كافة المجالات منذ بداية ممارستي لها كلاعب حاملا بداخلي طموحات كثيرة من أجل البناء والتنمية والتطوير في منظومة العمل أجمع، قررت الترشح من أجل رفع اسم مصر عاليا وعزف النشيد الوطني في كافة المحافل القارية والدولية والأولمبية واستكمال مهمة القائد والأب الراحل اللواء أحمد الفولي الذي فقدته الرياضة المصرية بصفة عامة ورياضة التايكوندو بصفة خاصة.

ولذلك وضعت خطة لتنمية رياضة التايكوندو على كافة المستويات الإدارية والفنية والتسوقية والإعلامية والاجتماعية للوصول إلى الهدف المنشود دائما وهو الوقوف على منصات التتويج الأوليمبية والعالمية دائما واستعادة الانتصارات الدولية.

ولذلك أناشد جميع أعضاء الجمعية العمومية المحترمين الاختيار بدقة لمن سيمثلهم من أجل تحقيق الغرض وهو نشر اللعبة أولا واستعادة الهيبة للتايكوندو المصري من جديد عالميا وقاريا.

وفي إطار السعي إلى استعادة عرش أفريقيا المفقود منذ عام ٢٠١٦ وبناء منتخبات قوية في (الكروجي والبومزا والباراتايكوندو) من خلال تنمية جميع المناطق وتطويرها وخلق كوادر فنية جديدة من المدربين واختيار عناصر للمنتخب.