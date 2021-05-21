شكرا لقرائتكم خبر عن «جاد» يعلن ترشحه لانتخابات رئاسة الاتحاد المصري للتايكوندو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد حمدي جاد عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو السابق عن ترشحه لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو، وأصدر جاد بيانا يعلن فيه ترشحه على منصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة.
وقال جاد خلال بيانه:
يقيناً بالله متوكلا عليه وحده.. سبحانه جل في علاه.. ورغبة مني في دعم الرياضة المصرية بكافة الوسائل المتاحة ومن منطلق المسؤولية المجتمعية تجاه رياضة التايكوندو الأحب إلى قلبي وفي إطار دعمها والعمل على انتشارها واستعادة هيبتها الاأفريقية المعهودة.. أتقدم أنا محمد حمدي جاد بالترشح لرئاسة الاتحاد المصري للتايكوندو عن دورته المقبلة ٢٠٢١- ٢٠٢٤.
وفي إطار دعمي لرياضة التايكوندو في كافة المجالات منذ بداية ممارستي لها كلاعب حاملا بداخلي طموحات كثيرة من أجل البناء والتنمية والتطوير في منظومة العمل أجمع، قررت الترشح من أجل رفع اسم مصر عاليا وعزف النشيد الوطني في كافة المحافل القارية والدولية والأولمبية واستكمال مهمة القائد والأب الراحل اللواء أحمد الفولي الذي فقدته الرياضة المصرية بصفة عامة ورياضة التايكوندو بصفة خاصة.
ولذلك وضعت خطة لتنمية رياضة التايكوندو على كافة المستويات الإدارية والفنية والتسوقية والإعلامية والاجتماعية للوصول إلى الهدف المنشود دائما وهو الوقوف على منصات التتويج الأوليمبية والعالمية دائما واستعادة الانتصارات الدولية.
ولذلك أناشد جميع أعضاء الجمعية العمومية المحترمين الاختيار بدقة لمن سيمثلهم من أجل تحقيق الغرض وهو نشر اللعبة أولا واستعادة الهيبة للتايكوندو المصري من جديد عالميا وقاريا.
وفي إطار السعي إلى استعادة عرش أفريقيا المفقود منذ عام ٢٠١٦ وبناء منتخبات قوية في (الكروجي والبومزا والباراتايكوندو) من خلال تنمية جميع المناطق وتطويرها وخلق كوادر فنية جديدة من المدربين واختيار عناصر للمنتخب.