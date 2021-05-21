شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم: أسامة فيصل يتألق في التسديد.. وكارتيرون يشبه جنش بـ دي ماريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة فنية خاصة بالتسديد على المرمى سواء بالتحرك بالكرة أو من وضع الثبات.

وشارك في هذه الفقرة محمود عبدالرازق شيكابالا وأسامة فيصل وحسين فيصل وسيف جعفر ومحمد عبدالسلام ويوسف أسامة نبيه.

كما أشرف أسامة نبيه المدرب العام للزمالك وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد على هذه الفقرة الفنية.

وشهدت الفقرة تألق أسامة فيصل، مهاجم الزمالك، بشكل لافت للنظر أدى إلى قيام باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بالإشادة به أمام جميع زملائه.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على مداعبة محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق بعد انتهاء التقسيمة التي شارك خلالها كرأس حربة وليس حارس مرمى.

وقام كارتيرون بالتوجه لجنش بعد التقسيمة وتحدث معه قائلا: «هايل دي ماريا» وذلك بعدما صنع جنش عدة تمريرات حاسمة، تشبيهًا بأنخيل دي ماريا نجم المنتخب الأرجنتيني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.