شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يهدد بمنع إذاعة مبارياته بسبب عدم سداد الشركة الراعية مستحقاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هدد نادى أسوان بعدم إذاعة مباريات النادى القادمة، بداية من مباراة أسوان مع غزل المحلة، يوم الثلاثاء المقبل، لحين سداد الشركة الراعية مستحقات النادى المالية، التى تصل إلى 4.5 مليون جنيه، وذلك لمواجهة ضعف الإمكانيات المادية والوفاء بالعديد من المتطلبات المالية، خاصة فى ظل تراجع نتائج الفريق، والتى كان آخرها الهزيمة الكبيرة أمام فريق مصر المقاصة على ملعب استاد أسوان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

واجتمع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مع مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، برئاسة اللواء أحمد سليمان، لمناقشة أسباب التراجع فى أداء الفريق بمنافسات الدورى الممتاز ووضع الحلول العاجلة لها، والتى من أبرزها تقديم دعم مادى من المحافظة.

وأجرى «عطية» العديد من الاتصالات التليفونية لخفض وجدولة الديون المتراكمة على النادى، ومنها تدخل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للإعفاء من تحمل تكاليف إيجار استاد أسوان لأداء مباريات وتدريبات الفريق عليه، وقيام جهات مختلفة كالفنادق السياحية والمستشفى الجامعى بتقديم إسهاماتها من أجل مساندة مسيرة النادى فى دورى الأضواء، مطالبًا بالإسراع فى تنفيذ المشروع الاستثمارى لاستغلال السور القبلى لمبنى النادى من أجل توفير موارد مالية ثابتة تسهم فى تحقيق الاستقرار المطلوب لمسيرة النادى ودوره الاجتماعى والترفيهى والرياضى بشكل عام، على أن يراعَى تنفيذ المشروع بما يتواكب مع الطابع المعمارى الأسوانى.

وشدد «عطية» على ضرورة التركيز من اللاعبين والجهاز الفنى فى المرحلة القادمة لتحقيق النتائج الإيجابية حتى يحقق الفريق مركزًا متقدمًا فى ترتيب جدول الدورى الممتاز بما يتناسب مع تطلعات الجماهير الأسوانية. من جانبه، وجّه مجلس الإدارة الشكر إلى محافظ أسوان على دعمه المستمر للنادى للاستمرار فى مسيرة دورى الأضواء بالشكل الذى يتناسب مع أشهر الأندية الجماهيرية بالصعيد، مؤكدًا أن مجلس الإدارة والجهاز الفنى الجديد ولاعبى الفريق سيعملون خلال المباريات القادمة على تحقيق طموحات جماهير النادى.