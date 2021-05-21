شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى للتفوق على صن داونز والتأهل للمربع الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى تحديًّا إفريقيًّا جديدًا، حينما يلتقى في الثالثة عصر السبت نظيره صن داونز بطل جنوب إفريقيا، في إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، على أرض ملعب لوكاس موريبى.

تعد مواجهة اليوم مصيرية وحاسمة ولا تقبل القسمة على اثنين، ويخوضها الأهلى بمعنويات مرتفعة وأفضلية نسبيًّا، بعدما نجح في تحقيق الفوز بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب على ملعب السلام بالقاهرة جعلته يضع قدمًا في الدور نصف النهائى.

يدرك الجهاز الفنى ولاعبو الأهلى أن المهمة لن تكون سهلة، خاصة أن صن داونز مازال يتمسك بالأمل بقوة، في ظل خوض المباراة على أرضه وامتلاكه عناصر مميزة قادرة على قلب الموازين، وحالة القناعة بقدرة اللاعبين على تكرار إنجاز موسم 2018 /2019 حينما حقق الفريق فوزًا تاريخيًّا على الأهلى بخماسية نظيفة، ولن تكون سخونة المباراة وصعوبتها داخل المستطيل الأخضر فقط وإنما على دكة البدلاء، حيث يقود موسيمانى لأول مرة في بلده جنوب إفريقيا في مقعد المنافس لصن داونز، الذي تولى فترة كبيرة قيادته وحقق معه العديد من الإنجازات، ويأمل موسيمانى في تحقيق نتيجة إيجابية تؤكد وتدعم موقفه في تجديد عقده مع الأهلى، خاصة أن بقاءه وتجديد عقده مرهون بنجاحه في الحفاظ على لقب بطل إفريقيا للعام الثانى على التوالى.

تحضيرات الأحمر شهدت التركيز على بعض الجمل الفنية التي يرغب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، في تطبيقها خلال اللقاء، كما شدد المدير الفنى على لاعبيه خلال المحاضرة الفنية بضرورة التركيز واحترام المنافس لتجنب أي مفاجآت قد تحدث، ويأمل موسيمانى في معالجة أخطاء الفترة الماضية، ومازالت الجبهة اليسرى تمثل صداعا للمدرب في ظل استمرار غياب على معلول فضلا عن معاناة الفريق دفاعيًّا.

وينتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوى في حراسة المرمى وأمامه أيمن أشرف وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمد هانى وأليو ديانج وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات ومحمد شريف.

وفى محاولة لتحفيز اللاعبين رصدت إدارة النادى الأهلى مكافآت خاصة للفوز على صن داونز والتأهل للمربع الذهبى.

على الجانب الآخر، كشف رولانيى موكوينا المدير الفنى لصن داونز، أن فريقه سيخوض معركة ومهمة وطنية، ويملك كل المقومات للإطاحة بالأهلى رغم الخسارة بثنائية في القاهرة، ومواصلة مسيرته للفوز باللقب.

وتحظى المواجهة باهتمام كبير من الصحف في جنوب إفريقيا التي استعرضت مواجهات الفريقين على مدار تاريخهما، وعددها 9 مباريات، في دورى أبطال إفريقيا، حيث فاز الأهلى في 5 وتعادل في 3 وخسر مباراة، وجمعت الفريقين أول مباراة في نهائى موسم 2001، وانتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف لكليهما، بينما فاز الأهلى في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة ليتوج حينها باللقب.

وفى عام 2007، تجدد اللقاء من جديد، في ثمن النهائى، وبنفس نتيجة مباراة ذهاب 2001، تعادلا بهدف لكل فريق، ولكن نجح المارد الأحمر في الفوز بمباراة الإياب بهدفين دون رد.

وفى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا لموسم 2018/19، حقق صن داونز أكبر نتيجة بين الفريقين في مباراة الذهاب، عندما فاز على أرضه ووسط جماهيره بخماسية نظيفة، بينما فاز الأهلى في مباراة الإياب بهدف دون رد.

وفى الموسم الماضى في ربع النهائى فاز الأهلى في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب بهدف لكل فريق، وآخر المواجهات الأسبوع الماضى في ذهاب دور الثمانية وانتهت بفوز الأهلى بثنائية نظيفة.