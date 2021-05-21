شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق باب احتراف الشناوى وأفشة وديانج.. و«التعاقدات» تقترب من إتمام صفقتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب كل العروض التى وصلت للثلاثى محمد الشناوى ومحمد مجدى أفشة وأليو ديانج مؤخرًا بعد تألقهم مع الفريق خلال المباريات فى الدورى المحلى والمشوار الإفريقى وكذلك مونديال الأندية الأخير الذى أقيم فى قطر.

ووفقا لمصدر داخل القلعة الحمراء فإن الخطيب أبلغ لجنة التعاقدات والجهاز الفنى برفضه فكرة رحيل الثلاثى نهائيا لحاجة الفريق إلى جهودهم باعتبارهم من الأعمدة الرئيسية للأهلى.

وكشف المصدر أن لجنة التخطيط أوصت بضرورة ترضية الثلاثى ماليا بتعديل عقودهم بعد رفض احترافهم، بهدف إتاحة الفرصة أمامهم للتركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

فيما تجهز لجنة التعاقدات لإتمام صفقتين سوبر خلال الانتقالات المقبلة أحدهما لاعب مغربى والآخر إفريقى محترف فى أوروبا.

وتتكتم اللجنة عن ذكر اسميهما لحين إبرام العقود الرسمية مع اللاعبين، بينما استقر الرأى على إعارة أجايى خلال الفترة المقبلة لاستبداله بصفقة جديدة.

من ناحية أخرى، يخضع فريق الأهلى لمسحة طبية جديدة اليوم السبت قبل السفر لقطر لخوض السوبر الإفريقى أمام نهضة بركان يوم 28 مايو الجارى.

وتغادر بعثة الأهلى جنوب إفريقيا صباح غد الأحد؛ لبدء رحلة السفر إلى قطر، استعدادا لخوض مباراة السوبر الإفريقى أمام نهضة بركان المغربى والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، وتشهد رحلة الأهلى فى طريقها إلى قطر ترانزيت فى أسوان للتزود بالوقود.

من جهته، أكد والتر بواليا، مهاجم الأهلى، أن الفريق سيبذل أقصى جهده فى مباراة صن داونز لحسم التأهل إلى الدور نصف النهائى لدورى أبطال إفريقيا.