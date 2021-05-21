شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم: تدريبات منفردة لساسي.. علاء وعبدالله وأحداد يواصلون التأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم اليوم الجمعة.

وخضع فرجاني ساسي لتدريبات تأهيلية في الجيم، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية مع باقي لاعبي الفريق في مران الغد.

كما واصل محمود علاء وعبد الله جمعة وحميد أحداد ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء برنامجهم التأهيلي بسبب الإصابات المختلفة.

ويعاني محمود علاء من الإصابة في العضلة الضامة، بينما يعاني عبدالله جمعة من كدمة في الرباط الداخلي للركبة، أما حميد أحداد فيعاني من الإصابة بالتواء في القدم.

ويخضع الثلاثي لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزهم للمباريات المقبلة للفريق.

وحرص أسامة نبيه المدرب العام للفريق، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، على الاجتماع بلاعبي الزمالك خلال مران اليوم، لمنحهم بعض التعليمات الفنية.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بمنح تعليمات لجهازه المعاون بإعداد تقرير مكتوب عن بعض الملاحظات والتعليمات الفنية الخاصة بأدوار اللاعبين في الملعب لتنفيذها في الفترة المقبلة.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش أمس الخميس بهدفين مقابل هدف، ليواصل الفارس الأبيض صدارته لبطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.