شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم: جلسة خاصة بين كارتيرون وبن شرقي.. وتدريبات تأهيلية لـ أوباما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق اليوم الجمعة.

وطلب المدير الفني من الدولي المغربي التركيز في المرحلة المقبلة في ظل قوة المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحدث كارتيرون مع بن شرقي عن أهمية دوره في الملعب كونه عنصرا أساسيا أساسي في حساباته، ويعول عليه الكثير ليكون أحد عوامل الحسم في مباريات الدوري.

ويقدم بن شرقي مستويات متميزة مع الزمالك، إذ يعتلي صدارة هدافي مسابقة الدوري برصيد 11 هدفا بالتساوي مع أحمد ياسر مهاجم سيراميكا كليوباترا.

كما خضع يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك لتدريبات تأهيلية منفردة في صالة الجيمانزيوم اليوم الجمعة.

ويؤدي أوباما برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي في ظل معاناته من الإصابة.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب استعدادا للقاءات المقبلة ببطولة الدوي.

فيما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في لقاء طلائع الجيش، لفقرة تدريبات تأهيلية في مران اليوم الجمعة.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات خفيفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوفا من تعرضهم للاجهاد في ظل تلاحم مباريات الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون للدوري الممتاز. ويعتلي الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 51 نقطة.