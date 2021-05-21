شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن جاهزية شيكابالا لمواجهة المصري.. وجنش رأس حربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب وقائد الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وأصبح شيكابالا جاهزا للمشاركة في مباريات الزمالك بدءا من اللقاء المقبل أمام المصري البورسعيدي المقرر له يوم الإثنين المقبل بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الخاصة به.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 51 نقطة.

وغاب شيكابالا عن الزمالك خلال آخر مباراتين بعد تعرضه للإيقاف من قبل اتحاد الكرة بسب السلوك الغير رياضي الذي صدر منه تجاه الجماهير التي حضرت مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة في الدوري الممتاز.

أجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك، تقسيمة في بداية مران اليوم الجمعة.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى تجهيز كل اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية.

وشارك في التقسيمة كل اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الفريق أمس أمام طلائع الجيش التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وشهدت التقسيمة مشاركة محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق كلاعب مهاجم، وحمى العرين الأبيض محمد عواد ومحمد أبوجبل.