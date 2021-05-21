شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الألمانى يوجه صدمة مدوية لـ«برشلونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير صحفية أن الاتحاد الألمانى لكرة القدم يقطع طريق برشلونة الإسبانى نحو التعاقد مع هانز فليك، مدرب فريق بايرن ميونخ.

ويعد فليك المرشح الأبرز لتدريب المنتخب الألمانى خلفًا ليواكيم لوف الذى سيرحل عقب نهاية يورو 2020، علمًا بأنه سبق له العمل كمساعد للوف فى منتخب الماكينات بداية من عام 2006 حتى التتويج بلقب كأس العالم 2014، ثم تولى منصب مدير اتحاد الكرة الألمانى.

وحسبما نشرت «سكاى ألمانيا» فإن عرض الاتحاد الألمانى المقدم لهانز فليك، مدرب البايرن، من الصعب رفضه وهو ما يعرقل وصول المدير الفنى للبافارى إلى برشلونة الإسبانى الموسم المقبل.

ويضع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، كمرشح أول لخلافة رونالد كومان فى مقعد القيادة الفنية للبلوجرانا الموسم القادم.

أضافت أن هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، يجرى مفاوضات ملموسة مع الاتحاد الألمانى لتولى تدريب الماكينات بعد بطولة الأمم الأوروبية «يورو 2020»، وسيتم الإعلان الرسمى قريبًا.

هانز فليك - صورة أرشيفية

وكان الاتحاد الألمانى لكرة القدم قد أكد أنه سيعقد مفاوضات مع المدرب هانز فليك بشأن تولى فليك منصب المدير الفنى للمنتخب، وسيتم فسخ عقد فليك مع بايرن ميونيخ نهاية الموسم فى 30 يونيو المقبل بناء على طلبه، بعدما كان عقده الأصلى يمتد حتى 2023، وسيتولى جوليان ناجلسمان، المدير الفنى الحالى للايبزيج، مهمة تدريب البايرن خلفًا لفليك.

وأكد الاتحاد الألمانى: «من المعروف أن فليك يتمتع بمكانة عالية لدى اتحاد الكرة الألمانى وهو مرشح مذهل كمدرب للمنتخب الوطنى، يمكننا تأكيد ذلك، سنجرى الآن محادثات مع هانز فليك والمسؤولين فى البايرن».

فى سياق آخر، قال تقرير صحفى إسبانى إن الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتى الحالى، اقترب من الانتقال بشكل نهائى لصفوف برشلونة هذا الصيف.

سيرجيو أجويرو - صورة أرشيفية

وأكدت مصادر مقربة من اللاعب لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن انتقال أجويرو لبرشلونة تم بنسبة 80%، ومن المتوقع حل بعض الأمور خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة: «أجويرو سيوقع على عقد لمدة موسمين حتى يونيو 2023، وهو نفس تاريخ انتهاء عقد ميسى حال قرر التجديد هذا الصيف».

وتابعت: «أجويرو سيكون مع مانشستر سيتى فى بورتو لخوض نهائى دورى الأبطال يوم 29 من الشهر الجارى، وسيطير عقب المباراة ليكون الأحد 30 مايو ببرشلونة، على أن يخضع يوم الإثنين للفحص الطبى وتوقيع العقد».

وأشار التقرير إلى أن التقديم الرسمى سيكون بعد بطولة كوبا أمريكا، حيث سيضطر أجويرو للسفر فورًا إلى الأرجنتين للانضمام لمعسكر منتخب التانجو، حيث تنتظرهم مباراتان فى تصفيات المونديال قبل البطولة.