شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتى: إيفرتون قدم موسمًا جيدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى لإيفرتون الإنجليزى، أن فريقه ليس بحاجة للتأهل للعب في أوروبا في الموسم المقبل لجعل هذا الموسم جيدًا.

حقق إيفرتون فوزًا صعبًا على وولفر هامبتون 1 / 0 في مباراة شاهدها 6500 مشجع، ولكن رغم أن حصد النقاط الثلاث حافظ على آمال إيفرتون الضئيلة للعب في أوروبا قبل مواجهة مانشستر سيتى في الجولة الأخيرة غدًا، لكنها لم تخف ما كان سيئا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بى.إيه.ميديا» أن إيفرتون خسر تسع مباريات من أصل 19 مباراة على أرضه هذا الموسم- وهو رقم قياسى- مما أضر الفريق في مسعاه نحو احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى.

وسيتوجه إيفرتون إلى ملعب الإمارات وهو متساوى في النقاط مع توتنهام، صاحب المركز السابع، ويعلم أن التقدم مركزا واحدا فقط سيمنح الفريق المشاركة في بطولة دورى المؤتمر الأوروبى في موسمها الأول الموسم المقبل، بينما سيمكنه الصعود مركزين من اللعب في الدورى الأوروبى.

وقال أنشيلوتى: «نحن في المعركة، ربما ستكون المباراة هي الأصعب هذا الموسم، ولكن كان من المهم البقاء هناك».

وأضاف: «لا يوجد شىء مستحيل. إنها صعبة للغاية. معقدة للغاية. نحن نواجه ربما أفضل فريق في أوروبا، ولكن يجب أن نحاول».

وأردف:«إذا تأهلنا للعب في أوروبا، سيكون موسما رائعا.. إذا لم نتأهل سيكون موسما جيدا».

وحسمت رأسية ريتشارليسون في الدقيقة 48 مباراة وولفرهامبتون، ولكن مما لا شك فيه أن إيفرتون حصل على مساعدة من ضوضاء المدرجات.

وألمح أنشيلوتى لحقيقة الانتصارات الستة التي حققها فريقه على أرضه في الدورى، جاءت ثلاثة منها من المشجعين في المدرجات بعد الفوز على أرسنال وتشيلسى في ديسمبر الماضى خلال رفع محاذير فيروس كورونا بشكل مؤقت.

وأضاف أنشيلوتى: «أتمنى أن تكون الصفقة الجديدة في سوق الانتقالات هي عودة الجماهير للمدرجات. سيشكلون فارقا ضخما في الموسم المقبل».

وأكد: «فى تاريخ النادى، مشجعونا يصنعون الفارق.. كان من الرائع رؤيتهم، وكانت الأجواء مختلفة للغاية».