شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي لم يحسم مستقبله مع اتحاد جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض - عيسى الحكمي

أكد البرازيلي فابيو كاريلي مدرب اتحاد جدة أن مستقبله مع عميد الأندية السعودية لم يحسم بعد حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي والذي تبقت فيه جولتان فقط لحساب الدوري.

وكشف فابيو بعد فوز فريقه على أبها 2-1 أنه تحدث مع إدارة النادي ثلاث مرات في هذا الأمر، لكنه لم يحسم.

وأضاف:وكلاء أعمالي في البرازيل تحدثوا أيضاً مع إدارة النادي، لم يحدث شيء، سنرى في الأيام القادمة ماذا يحدث بهذا الشأن ؟

وتابع: إذا بقيت في تدريب الاتحاد سأضاعف الجهد لتقديم صورة أفضل بعدما وصلنا مرحلة متقدمة من التحسن قياساً بالموسم الماضي.

واستطاع فابيو انتشال الاتحاد من المنافسة على مراكز الهبوط في آخر ثلاث مواسم إلى المنافسة على اللقب في هذا الموسم حيث لا تزال الحظوظ قائمة في الحصول على اللقب وفق حسابات ترتبط بتعثر الهلال المتصدر والشباب الثاني في آخر جولتين نظير فوز الاتحاد.

وحسب تقارير متطابقة فإن إدارة الاتحاد مترددة في التجديد مع فابيو لرغبتها في الحصول على مدرب يكمل تطوير الفريق، بيد أنها تخشى في نفس الوقت من العودة لنقطة البداية، كما أن توفير مدرب جديد بحاجة للمال والنادي يمر بأزمة اقتصادية.