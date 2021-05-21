شكرا لقرائتكم خبر عن صدق أو لاتصدق.. الجزيرة لعب 29 مباراة مقابل 44 لشباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

لم تكن رحلة فريق الجزيرة بطل دوري الخليج العربي هذا الموسم شاقة أو معقدة، بل إن عدد المباريات التي خاضها «فخر أبوظبي» في الموسم اقتصرت على 29 مباراة فقط، مقارنة بالعدد الهائل من المباريات لمنافسيه وخصوصاً شباب الأهلي صاحب المركز الثالث.

خاض الجزيرة 26 مباراة في دوري الخليج العربي، مقابل مباراتين في كأس الخليج العربي (خرج من الدور الأول)، كما ودع منافسات مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة من الدور الأول أيضاً بالخسارة أمام الظفرة بهدف دون مقابل.

وفي لعبة الأرقام والحسابات، نجح الجزيرة في تحقيق الفوز في 17 مباراة، بينما تعادل في 7 مباريات، وخسر 5 (بواقع 3 مباريات في الدوري، وواحدة في كأس رئيس الدولة وواحدة في كأس الخليج العربي).

أما على المستوى التهديفي، فقد سجل الجزيرة 66 هدفاً في 29 مباراة مقابل 33 هدفاً سكنت شباك «فخر العاصمة»، بينما حقق الفريق الفوز في 9 مباريات بشباك نظيفة «كلين شيت».

وتعتبر هذه واحدة من أقل نسب خوض المباريات في موسم واحد، وهي لا تليق بمكانة وقيمة الاحتراف، كما أنها تحتاج إلى ما يشبه دق ناقوس الخطر، خاصة أن هذا المعدل لا يرتقي إلى الجانب الذي يسهم في تطوير اللاعب أو تحمل ضغوطات المباريات لو قدر له مواجهة ظروف صعبة مثل بطولة مجمعة، أو اللعب على المستوى الدولي في أيام مضغوطة.

ولا شك أن الموسم المنصرم كان استثنائياً، لكن الأرقام لا شك تكشف أيضاً أن هناك جوانب تحتاج إلى تقييم ومراجعة ودراسة فنية حتى تكون الخيارات في القادم من المواسم أكثر تأثيراً بالإيجاب على واقع الفرق واللاعبين، وبما لا يترك عليهم من آثار قد تتضح مستقبلاً.

إرهاق الفرسان

أما على الجانب الآخر، فقد كان شباب الأهلي ضحية إرهاق وضغط المباريات والتواجد في مختلف المنافسات على المستويين المحلي والقاري.

وتبرهن الأرقام أن الفريق الأكثر خوضاً للمباريات هذا الموسم، كان شباب الأهلي دون منازع، بعدما لعب «الفرسان» 44 مباراة منها 38 مباراة محلية.

ولعب «الفرسان» 26 مباراة في دوري الخليج العربي، و7 مباريات في كأس الخليج العربي التي توج بكأسها على حساب النصر بركلات الترجيح، و4 مباريات في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي فاز بها في النهائي على النصر أيضاً، كما أدى مباراة واحدة في كأس سوبر الخليج العربي فاز فيها على الشارقة، إلى جانب المشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا (6 مباريات).

وتكشف لغة الأرقام أن «الفرسان» لعب ما بين الأول من يناير/كانون الثاني الماضي و16 مايو/أيار الحالي، وخلال 4 أشهر ونصف الشهر ما مجموعه 28 مباراة، وهي نسبة أقل بمباراة واحدة عن تلك التي خاضها الجزيرة طوال الموسم.

وبدأ «الفرسان» رحلتهم في عام 2021 منذ الأول من يناير/كانون الثاني الماضي حين واجه الوصل في ملعب زعبيل وانتهت المباراة بالتعادل في الجولة 12 من دوري الخليج العربي، قبل أن يكمل الرحلة ليلعب 15 مباراة في الدوري (منها مباراتان ذهاباً و13 مباراة إياباً)، إلى جانب خوض مباراتين في كأس رئيس الدولة (نصف النهائي والنهائي) و5 مباريات في كأس الخليج العربي (منها مباراتان في ربع النهائي، ومباراتان في نصف النهائي، ومباراة النهائي)، إلى جانب 6 مباريات في دوري الأبطال خلال فترة 15 يوماً فقط، بعدما بدأت الرحلة القارية في 15 إبريل/نيسان وانتهت في 30 منه في الرياض.

ملك التعادلات

وقد عانى لاعبو شباب الأهلي الكثير من الضغوطات والإرهاق، مما أثر في بعض نتائج الفريق، خاصة في الأمتار الأخيرة، وفي ظل توالي المباريات وتواجد الفريق في خضم الصراع على كل الألقاب.

وكان شباب الأهلي في الموسم الحالي «ملك التعادلات» من دون منازع، حيث وقع في فخ التعادل في مسابقة الدوري 11 مرة من 26 مباراة لعبها في المسابقة.

ويعتبر الرقم 11 هو الرقم الأعلى المسجل على مستوى التعادلات بالنسبة إلى شباب الأهلي، حيث كان الرقم القياسي السابق للفريق في عالم المحترفين (10 تعادلات) في موسم 2017-2018، مقابل (8 تعادلات) في موسمي 2014-2015 و2016-2017.

عاشق الشباك

توج النجم الإماراتي علي مبخوت هدافاً لدوري الخليج العربي بعدما سجل 25 هدفاً في 26 مباراة لعبها مع «فخر العاصمة» في دوري الخليج العربي.

ونال مبخوت الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الموسم للمرة الثانية، بعدما سبق له وأن توج باللقب من قبل موسم 2016-2017 حين حطم كل الأرقام القياسية وسجل (33 هدفاً) وهو الرقم الذي لم يتحقق من قبل، أو يستطيع أحد الوصول إليه مرة جديدة.

وبات علي مبخوت قريباً من معادلة أرقام الغاني أسامواه جيان لاعب العين السابق الذي توج بلقب هداف المسابقة 3 مرات مواسم 2011-2012 و2012-2013 و2013-2014.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتوج بها لاعب من الجزيرة هدافاً للدوري في زمن الاحتراف، بعدما كان البرازيلي بيانو أول هداف لدوري المحترفين موسم 2008-2009 برصيد 25 هدفاً، ونال المونتينغري فوزينتش لقب الهداف موسم 2014-2015.

ويعتبر فريق العين الأكثر تتويجاً بلقب الهداف، حيث نال لاعبوه اللقب 6 مرات بواقع 3 مرات للغاني جيان ومرة واحدة للأرجنتيني ساند وللسويدي ماركوس بيرغ، كما نال التوغولي لابا كودجو لقب الهداف في الموسم الملغى.

أما المفارقة الكبرى، فتتمثل في أن لقب الهداف كان حكراً على أندية العاصمة منذ بداية عصر الاحتراف وحتى اليوم، وقد جاءت الألقاب على الشكل التالي: العين فاز (6 مرات)، الجزيرة (4 مرات)، الوحدة (مرتين)، بني ياس (مرة واحدة).

ويعتبر مبخوت صاحب الرصيد الأعلى تهديفياً في موسم واحد (33 هدفاً)، بينما كان جيان أول لاعب تجاوز حاجز الثلاثين، حين سجل 31 هدفاً في موسم 2012-2013.

أما الهداف الأقل تسجيلاً فقد كان السنغالي سانغهور مع بني ياس موسم 2010-2011 حين توج هدافاً برصيد 18 هدفاً.

الجدير بالذكر أنها المرة الخامسة في 13 موسماً، يسجل «هداف المسابقة» 25 هدفاً.

سجل الهدافين في عصر الاحتراف

موسم 2008-2009: البرازيلي بيانو (الجزيرة) 25 هدفاً.

موسم 2009-2010: الأرجنتيني خوسيه ساند (العين) 24 هدفاً.

موسم 2010-2011: السنغالي سانغهور (بني ياس) 18 هدفاً.

موسم 2011-2012: الغاني جيان (العين) 22 هدفاً.

موسم 2012-2013: الغاني جيان (العين) 31 هدفاً.

موسم 2013-2014: الغاني جيان (العين) 29 هدفاً.

موسم 2014-2015: المونتينغري ميركو فوزينتش (الجزيرة) 25 هدفاً.

موسم 2015-2016: الأرجنتيني تيغالي (الوحدة) 25 هدفاً.

موسم 2016-2017: علي مبخوت (الجزيرة) 33 هدفاً.

موسم 2017-2018: السويدي ماركوس بيرغ (العين) 25 هدفاً.

موسم 2018- 2019: الأرجنتيني تيغالي (الوحدة) 27 هدفاً.

موسم 2019-2020: التوغولي لابا كودجو (العين) 19 هدفاً (ألغي الموسم بسبب جائحة كورونا).

موسم 2020-2021: علي مبخوت (الجزيرة) 25 هدفاً.