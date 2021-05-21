شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يتربع على عرش 5 هدافين يغردون خارج القطبين بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الموسم الجاري تألق الكثير من اللاعبين بالدوري المصري من خارج القطبين الأهلي والزمالك، متحدين جميع العوامل ليثبتوا كفاءتهم للجماهير، حيث يعتبر التألق داخل القطبين، أمر طبيعي، في ظل امتلاك الفريقين لأفضل العناصر على الساحة الرياضية لكل منهم دور بارز في صناعة نجومية زملائه على الملعب، فصانع الألعاب يخدم المهاجمين، والوسط يدعم الأطراف، وفي آخر الخطوط الدفاعية حارس مخضرم يصحح أخطاء الدفاع، إلا أنه خارج القطبين تصبح الإمكانيات محدودة بشكل أكبر وهو ما يضع عبئ كبير على عاتق الباحثين عن التألق.

أحمد ياسر ريان 12 هدفاً

شارك أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي المعار إلى سيراميكا، في 19 مباراة منذ انتقاله إلى فريقه الجديد في يناير الماضي، أحرز خلالهم 12 هدفاً من بينهم 11 هدفاً في مسابقة الدوري العام ليتصدر قائمة هدافي الدوري.

عمرو جمال 11 هدفاً

يخوض الغزال، عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي المعار إلى طلائع الجيش، واحداً من أفضل مواسمه بعدما نجح في إحراز 11 هدفاً مع الطلائع خلال مشاركته في 22 مباراة من بينها 10 أهدف في الدوري، وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

عمر كمال عبد الواحد 11 هدفاً

صاحب الـ 27 عاماً تألق بشكل واضح في الموسم الجاري وتفوق على هدافين بارزين في الأهلي والزمالك، بعدما سجل 11 هدفاً مع الفريق البورسعيدي من بينهم 10 أهداف في الدوري خلال مشاركته في 23 مباراة مع أبناء المدينة الباسلة سواء في الدوري أو الكأس.

أحمد سمير 10 أهداف

شارك أحمد سمير الجناح الأيمن لطلائع الجيش، في 22 مباراة خلال الموسم الجاري، أحرز خلالهم 10 أهداف في مسابقة الدوري العام وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

حسام حسن 9 أهداف

قبل رحيله عن الدوري المصري معاراً إلى فريق أهلي طرابلس الليبي، شارك حسام حسن مهاجم سموحة في 15 مباراة مع الفريق السكندري بالموسم الجاري وسجل خلالهم 9 أهداف.