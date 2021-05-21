بعد تألقه فى مركز المهاجم.. كارتيرون لـجنش: "هايل دى ماريا"

القاهرة - سامية سيد - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على مداعبة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق بعد انتهاء التقسيمة التي شارك خلالها كرأس حربة وليس حارس مرمى.

وقام كارتيرون بالتوجه لجنش بعد التقسيمة وتحدث معه قائلا: "هايل دي ماريا" وذلك بعدما صنع جنش عدة تمريرات حاسمة، تشبيها بأنخيل دي ماريا نجم المنتخب الأرجنتيني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وخصص الجهاز الفني فقرة فنية خاصة بالتسديد على المرمى سواء بالتحرك بالكرة أو من وضع الثبات، وشارك في هذه الفقرة محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأسامة فيصل وحسين فيصل وسيف جعفر ومحمد عبد السلام ويوسف أسامة نبيه، كما أشرف أسامة نبيه المدرب العام للزمالك وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد على هذه الفقرة الفنية.

فيما واصل محمود علاء وعبد الله جمعة وحميد أحداد ثلاثي الزمالك، أداء برنامجهم التأهيلي بسبب الإصابات المختلفة، ويعاني محمود علاء من الإصابة في العضلة الضامة، بينما يعاني عبدالله جمعة من كدمة في الرباط الداخلي للركبة، أما حميد أحداد فيعاني من الإصابة بالتواء في القدم، ويخضع الثلاثي لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزهم للمباريات المقبلة للفريق.