شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل الفقاعة الطبية فور الوصول إلى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر أن يدخل فريق الأهلي عزل طبي ويخضع لنظام الفقاعة الطبية فور الوصول إلى قطر يوم الإثنين المقبل استعدادا لخوض مباراة السوبر ضد نهضة بركان المغربي والمحدد لها يوم 28 مايو الجاري.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي باعتباره بطل النسخة الأخيرة من دوري الأبطال، بينما يخوض نهضة بركان المباراة باعتباره بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس الكونفدرالية.

وأخطر مسئولو الكاف فريقا الأهلي ونهضة بركان بأن الفريقين سيدخلا في نظام الفقاعة الطبية بمجرد أن يحطا بقطر حيث ينتقل اللاعبين من المطار إلى الفندق ومنه إلى ملعب التدريب أو ملعب مباراة السوبر فقط دون الاختلاط بأي أفراد من خارج أعضاء البعثة.

ويرغب مسئولو الكاف في تطبيق نظام الفقاعة الطبية الذي تم تنفيذه على بعثة الأهلي من قبل الفيفا أثناء المشاركة في كأس العالم للأندية في شهر فبراير الماضي، وهو نظام صارم ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من إصابة اللاعبين بفيروس كورونا.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي عصر اليوم الجمعة بمشاركة جميع اللاعبين على استاد لوكاس موريبي، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر إقامتها في الثالثة عصر غدٍ السبت، ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من مران الأهلي، وفقًا للنظام المتبع قبل مواجهات دوري أبطال إفريقيا.