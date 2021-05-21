شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم غانا يدعم حظوظ سيراميكا أمام إنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الغاني كوامي بونسو لاعب وسط فريق سيراميكا في التدريبات الجماعية مساء اليوم عقب العودة من غانا، ليتأكد جاهزيته للمشاركة في مباراة إنبي المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وسمح الجهاز الفني بقيادة ضياء السيد للاعب بالسفر لغانا، من أجل الإطمئنان على عائلته، حيث حصل اللاعب على يوم اجازة إضافي قبل أن يصل مساء الأمس، وانتظم اليوم في التدريبات الجماعية تحت قيادة المدير الفني لسيراميكا ضياء السيد.

وانتظم فريق سيراميكا في التدريبات الجماعية أمس، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق، بعد التعادل أمام فريق سموحة بهدف لكل فريق.

ويستعد سيراميكا لخوض مباراة إنبي بالجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام مساء يوم الأربعاء القادم على ملعب استاد السويس.

وكان الفريق تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعتهما، ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي أقيمت على ملعب السويس.

وأحرز رجب نبيل مدافع فريق سموحة في الدقيقة 13 هدف التقدم لفريق عندما استغل ضربة ركنية نُفذت من الجانب الأيمن ليقابلها رجب نبيل برأسه قوية في شباك عامر عامر بينما جاء هدف التعادل عن طريق أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا في الدقيقة 40 عقب الانفراد بالحارس الهانى سليمان.