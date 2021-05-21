شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز غداً بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة صن داونز في الثالثة عصر غدٍ السبت، مرتديًا زيه التقليدي، وفقًا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد اليوم بمقر اتحاد الكرة الجنوب إفريقي.

وحضر الاجتماع الفني من الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز نائب المدير الإداري.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر ‏والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم اللبني، بينما يرتدي فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، على أن يرتدي الحارس الزي الأخضر.

وتم الاتفاق على وصول الفريقين قبل موعد المباراة بساعة ونصف الساعة، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وكافة التفاصيل التنظيمية قبل وبعد المباراة.

وخاض الأهلي مرانه الختامي عصر اليوم الجمعة بمشاركة جميع اللاعبين على استاد لوكاس موريبي، استعدادًا لمباراة صن داونز، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للنظام المتبع قبل مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد أكد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن الأهلي لديه إصرار على تحقيق نتيجة إيجابية غدًا السبت أمام صن داونز، وحسم التأهل من بريتوريا، رغم قوة بطل جنوب إفريقيا والإمكانات الفنية الكبيرة التي يملكها.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غدٍ السبت على استاد لوكاس موريبي، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية، تضمن له التأهل إلى الدور نصف النهائي في البطولة التي يحمل لقبها ويبحث عن التتويج باللقب العاشر.