شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلى يهزمن الطيران ويتأهلن لنصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 3/0 فى دور الـ 16ببطولة كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 ليتأهلن مباشرة إلى نصف النهائى دون خوض منافسة دور الثمانية .

يأتى تأهل الأهلى مباشرة إلى نصف النهائى فى ظل اعتذار فريقى أصحاب الجياد و6 أكتوبر عن خوض لقاء دور الـ16 توفيرا للنفقات، حيث إن الفائز من كل المعتذرين كان من المقرر أن يواجه الفائز من لقاء الأهلى والطيران فى دور الـ8 مما يؤهل الأحمر مباشرة لنصف النهائى ، بينما يقام لقاء الزمالك مع الزهور غدا السبت فى نفس الدور .

ونجح فريق الأهلي فى الفوز على نظيره الصيد بنتيجة 3/1، فى مباراة التتويج بلقب الدوري الممتاز، فى ختام المسابقة يوم الأثنين الماضي، بعدما حسم الأحمر اللقب مبكرا.

وتأجل تتويج الفريق إلى الأثنين الماضى ، بعدما كان مقررا له مواجهة الصيد فى الختام يوم 7 مايو الجارى، وذلك بسبب اتخاذ الاتحاد قرار إيقاف جميع النشاطات حتى الانتهاء من العيد، بعد قرار غلق الأندية 9 مساء.

وحسم فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي، بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 بعد الفوز على الصيد بنتيجة 3/0 ضمن مؤجلات الدورى