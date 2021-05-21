شكرا لقرائتكم خبر عن البطاوي: سيراميكا يستهدف المربع الذهبي ونملك مقومات المنافسة القارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف معتز البطاوى، المشرف على فريق الكرة بنادي سيراميكا، أن هدف فريقه هذا الموسم هو انهاء المسابقة في المربع الذهبي في أول موسم بعد الصعود لدورى الأضواء، وبالتالي ضمان المشاركة بالبطولات القارية في الموسم المقبل.

وأوضح البطاوي في تصريحات لليوم السابع: "نحن نملك فريق محترم وإدارة محترفة، لا ينقصنا شيء لتحقيق انجاز التأهل للبطولات القارية، لدينا لاعبين مميزين للغاية، وسنبحث عن أفضل العناصر التي تدعم وتحقق حلم فريق سيراميكا".

وتابع المشرف على الكرة بنادي سيراميكا، أن الجهاز الفني واللاعبون يضعون حلم النادي أمام أعينهم، ويبذلون كل جهدهم لتحقيق هذا الحلم، خاصة أن الفارق بين سيراميكا الذي يحتل المركز السابع في جدول الترتيب والمربع الذهبي، ثلاثة نقاط فقط قبل 12 جولة من نهاية الدورى الاستثنائي هذا الموسم.

ويستعد سيراميكا لمواجهة إنبى الثلاثاء المقبل، وكان الفريق تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعتهما، ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي أقيمت على ملعب السويس.

وأحرز رجب نبيل مدافع فريق سموحة في الدقيقة 13 هدف التقدم لفريق عندما استغل ضربة ركنية نُفذت من الجانب الأيمن ليقابلها رجب نبيل برأسه قوية في شباك عامر عامر بينما جاء هدف التعادل عن طريق أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا في الدقيقة 40 عقب الانفراد بالحارس الهانى سليمان.