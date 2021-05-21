شكرا لقرائتكم خبر عن فوز زد والنصر وسقوط الترسانة وتعادل القناة أبرز نتائج الجولة الـ23 للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة الـ23 للمجموعة الثانية التى تضم أندية القاهرة والقناة عن العديد من المفاجآت القوية خاصة فى المقدمة حيث تعادل القناة وبورتو السويس سلبيا ليستمر الثانى فى صدارة المجموعة برصيد 37 نقطة، بينما ارتفع رصيد الأول إلى 35 نقطة فى المركز الثالث .

وفى المنوفية نجح جمهورية شبين وبالتخصص فى العودة للإنتصارات على حساب الترسانة بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 26 نقطة ، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 35 نقطة ويهبط للمركز الثالث ، و تعادل الداخلية مع بتروجت سلبيا ليرتفع رصيد الفريق الشرطى إلى 36 نقطة فى المركز الثانى بينما رفع الفريق البترولى رصيده إلى 31 نقطة .

كما حقق كوكاكولا فوزا كبيرا خارج ملعبه على سرس الليان بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 35 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام الزرقا وفى حالة فوزه يعتلى صدارة المجموعة ، بينما تعادل السويس مع طنطا بهدف لمثله .

وجاءت باقى نتائج المجموعة فوز النصر على النجوم بهدفين نظيفين ، وبنفس النتيجة حقق زد أف سى الفوز على المريخ البورسعيدى ، كما تعادل الزرقا مع السكة الحديد بهدفين لمثليهما.