شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان موعد مباراتي الزمالك مع دوان والمجمع البترولي فى بطولة أفريقيا للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة السلة للأندية، موعد مباراتي الزمالك مع إي إس دوان بطل السنغال، والمجمع البترولي الجزائري، في الجولتين الثالثة والثانية لدور المجموعات من البطولة ، وحددت اللجنة المنظمة، بعد غد الأخد موعدا لمباراة الزمالك مع إي إس دوان في الجولة الثالثة بدلا من غدا السبت، كما حددت اللجنة يوم الإثنين المقبل موعداً لمباراة الفريق مع المجمع البترولي، والمؤجلة من الجولة الثانية.

توقفت تدريبات فريق كرة السلة بنادى الزمالك خلال تواجده فى رواندا للمشاركة فى بطولة أفريقيا لافروليج ، بعد ظهور حالات كورونا فى البطولة بعيدا عن الفريق الأبيض.

وجاء قرار ايقاف التدريبات مؤقتا لحين اتخاذ قرار من اللجنة المنظمة للبطولة بعد أن تم تأجيل مباراة الأمس أمام المجمع البترولى الجزائري لانتهاء البروتوكول الصحى .

وخضع اللاعبين لمسحة يوم الثلاثاء الماضي، وظهرت نتيجتها وجاءت سلبية بسلامة جميع اللاعبين ، ولكن تم ايقاف التدريبات للحفاظ على سلامة اللاعبين وصحتهم

كانت اللجنة المنظمة للبطولة قررت تأجيل المباراة بسبب انتهاك البروتوكول الصحى للبطولة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الطبية.

وتغلب الزمالك على فيروفيارو الموزمبيقى فى أولى مباريات البطولة بنتيجة 71/55 .