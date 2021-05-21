شكرا لقرائتكم خبر عن فوز رجال طائرة الأهلى على الاتحاد فى مؤجلات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة الأول بالنادى الأهلى على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/0 ضمن مؤجلات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 K وتأجل هذا اللقاء من قبل بسبب ظهور حالات فيروس كورونا طالت المديرالفنى لفريق الأهلى محمد مصيلحى والمحترف الكندى فى صفوف الفريق.

عمم الاتحاد على الأندية أن حالات الاشتباه لم تؤجل المباراة، ولكن حالة التأكيد بإصابة واحدة يتم التأجيل .

وكشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى، عن تحديد يوم 4 يونيو المقبل، موعدا لإقامة دور الـ32 ببطولة كأس مصر للرجال ، وقال غزلان إنه تم تحديد هذا الموعد لتقام عقب انتهاء مسابقة الدورى المنتظر أن تنتهى يوم 2 من نفس الشهر المقبل، حتى ينتهى كأس مصر يوم 14 يونيو.

كما شهد تعديل جدول الدورى تحديد يوم 2 يونيو المقبل موعدا للقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى ختام المسابقة بدلا من يوم 25 مايو الجارى.

وقام اتحاد الطائرة مؤخرا بإيقاف جميع مسابقات الاتحاد لتقام عقب إجازة عيد الفطر المبارك، فى ظل قرارات مجلس الوزراء ووزارة الرياضة بشأن غلق الأندية فى التاسعة مساءً، حيث لا يتناسب ذلك من جداول منافسات الطائرة فى رمضان؛ مما دفع الاتحاد لإيقاف المسابقات واستئنافها عقب عبد الفطر.