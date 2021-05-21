شكرا لقرائتكم خبر عن "جنش" رأس حربة فى تقسيمة الزمالك استعدادًا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة في بداية مران اليوم الجمعة، حيث رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون منح اللاعبين راحة بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري. ويسعى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى تجهيز كل اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية، وشارك في التقسيمة كل اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الفريق أمس أمام طلائع الجيش. وشهدت التقسيمة مشاركة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق كلاعب مهاجم، وحمى العرين الأبيض محمد عواد ومحمد أبو جبل.

فيما شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك في التدريبات الجماعية وأصبح جاهزا للمشاركة في مباريات الزمالك بدءا من اللقاء المقبل أمام المصري البورسعيدي المقرر له يوم الإثنين المقبل بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الخاصة به.

وكان شيكابالا قد غاب عن مباراتي، إنبي والتي فاز بها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وطلائع الجيش والتي فاز بها الفريق الأبيض أيضاً بهدفين مقابل هدف.