شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل سموحة والإنتاج قبل مباراتهما الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة تشكيل فريقه الذي يخوض مباراته ضد الإنتاج الحربي اليوم السبت والتي تجمعهما على إستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويتكون تشكيل سموحة من: الهاني سليمان في حراسة المرمى وأطهر الطاهر ورجب نبيل ومحمود البدري وشريف رضا في الدفاع، وأحمد حمص ومحمد كناريا ومحمد نادي في الوسط ومصطفى فتحي وأحمد عبد القادر وعبد الكبير الوادي في الهجوم.

بينما أعلن أحمد كشري تشكيل الإنتاج الحربي في مباراة سموحة والمكون من أحمد بوسكا في حراسة المرمى وأحمد علي ومحمد الشبيني ومعاذ الحناوي وإسلام جابر في الدفاع وعلي فتحي وابراهيم عبد الخالق وعبد الرحمن اللمبي ومحمد رمضان في الوسط وعبد الرحمن شيكا ومصطفى البدري في الهجوم.

وويحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 14 لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

فيما يقبع الإنتاج الحربى في المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعد أن خاض 21 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع بيراميدز.

وطالب أحمد سامى المدير الفني لسموحة لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات للعودة للمربع الذهبى مرة أخرى لاسيما أن الإنتاج الحربى لن يكون بالخصم الهين فهو يريد الهروب من قاع الجدول ويتمسك بأى فرصة لإنقاذه من مغبة العودة لدوري المظاليم.

في المقابل يسعى أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربى لإيقاف نزيف النقاط بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين بعد تأجيل مواجهة بيراميدز وخاض خلالها ودية مع المريخ السودانى وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف.