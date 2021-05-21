شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على حالة الطقس قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على اعتدال حالة الطقس في جنوب إفريقيا قبل مواجهة صن داونز غدا السبت في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لاسيما وأن الجهاز الفني كان متخوفا من اللعب في طقس حار.

ويسود طقس معتدل ومائل للبرودة في بعض الأوقات على جنوب إفريقيا وهو ما يجعل الفريق الأحمر يخوض مباراته ضد صن داونز على ملعب لوكاس موريبي غدا السبت بمدينة بريتوريا بأريحية دون التخوف من ارتفاع درجة الحرارة.

وسيطرت حالة من القلق داخل الأهلي من أن تقام مباراة العودة ضد صن داونز في أجواء حارة، وهو ما يؤثر على حالة اللاعبين داخل الملعب، باعتبار أن لاعبي الأهلي لم يعتادوا على اللعب في الأجواء الحاري كثيرا.

وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن الأهلي لديه إصرار على تحقيق نتيجة إيجابية غدا السبت أمام صن داونز، والتأهل من بريتوريا، رغم قوة بطل جنوب إفريقيا والإمكانات الفنية الكبيرة التي يملكها.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونز: «لدينا إصرار وعقيدة للتأهل من هنا في بريتوريا خلال مباراة العودة أمام صن داونز، التي تقام عصر السبت على استاد لوكاس موريبي».

وأضاف: «هناك أفضلية بسيطة لنا بعد الفوز بهدفين في القاهرة، أعلم إمكانات بطل جنوب إفريقيا، لكن لا يوجد أعذار ويجب أن نكون جاهزين، وسبق لنا مواجهة صن داونز من قبل، وحالة الطقس جيدة وملعب التدريب جيد لا يوجد أي أزمات، وقد تأقلمنا على الأجواء».

وواصل المدير الفني للأهلي قائلا: «لن أتحدث عن مدربي الفرق الأخرى، صن داونز فريق جيد، أعلم إمكاناته جيدا. سوف أركز مع فريقي، هناك 70 مليون نريد إسعادهم والجماهير تتوقع منا الكثير. لن أنظر إلى صن داونز أنا أنظر إلى فريقي، لديَّ مسئولية كبيرة، وعليك أن تفكر في دورك ومسئوليتك».

وأكمل موسيماني: «توليت مهمة تدريب الأهلي وكان هناك 8 نجوم إفريقية، وحققت معه النجمة التاسعة، وأحلم بالوصول إلى النجمة العاشرة، وهي مسئولية كبيرة وكل جماهير الأهلي تنتظر ذلك».