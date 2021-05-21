شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يبدأ جلسات التأهيل.. وكارتيرون يطلب تقريرا مكتوبا عن أدوار اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية منفردة في صالة الجيمانزيوم اليوم الجمعة، ويؤدي "أوباما" برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي في ظل معاناته من الإصابة.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب استعدادا للقاءات المقبلة ببطولة الدوي، حيث غاب أوباما عن مواجهة طلائع الجيش التى أقيمت أمس الخميس، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، بسبب تعرضه لكدمة فى الركبة.