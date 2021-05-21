شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل ملعب أنيمبا.. وأحمد فتحى يظهر بالمصحف.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق نادي نادي بيراميدز إلى ملعب أنيمبا الدولي بمدينة آبا في نيجيريا استعدادا لخوض التدريب الأول قبل مواجهة أنيمبا في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحل بيراميدز ضيفا على أنيمبا النيجيري في الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد أنيمبا الدولي بمدينة أبا في إطار إياب ربع النهائي، بعد الفوز في الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.
وتقرر أن يجري بيراميدز تدريبين بملعب المباراة طبقا للائحة الكاف خاصة وأن أرضيته من النجيل الصناعي ولابد من التدريب عليه مرتين للضيوف.
ورغم التأمين الضخم للبعثة إلا أنها عانت بشدة في الزحام والطرق السيئة المغلقة تماما ونجحت بعد معاناة شديدة في الوصول إلى الفندق، وسط ظلام دامس في الطريق المؤدي للمدينة وإغلاق العديد من الطرق المؤدية للفندق داخل مدينة آبا.
وكانت بعثة بيراميدز وصلت على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد للاعبين وجميع أفراد الفريق، قبل الانتقال مباشرة من بورت هاركوت نحو مدينة أبا التي تقام فيها المباراة.