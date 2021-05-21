شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل ملعب أنيمبا.. وأحمد فتحى يظهر بالمصحف.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق نادي نادي بيراميدز إلى ملعب أنيمبا الدولي بمدينة آبا في نيجيريا استعدادا لخوض التدريب الأول قبل مواجهة أنيمبا في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحل بيراميدز ضيفا على أنيمبا النيجيري في الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد أنيمبا الدولي بمدينة أبا في إطار إياب ربع النهائي، بعد الفوز في الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتقرر أن يجري بيراميدز تدريبين بملعب المباراة طبقا للائحة الكاف خاصة وأن أرضيته من النجيل الصناعي ولابد من التدريب عليه مرتين للضيوف.

وظهر أحمد فتحى لاعب الفريق، حاملاً لكتاب الله "المصحف الشريف، حيث اعتاد الجوكر على قراءة القرأن الكريم قبل التدريبات أو المباريات الرسمية التى يشارك فيها.