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تدريبات منفردة لفرجانى ساسى.. وجلسة خاصة مع بن شرقى فى الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - أدى التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم اليوم الجمعة، وخضع ساسي لتدريبات تأهيلية في الجيم، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية مع باقي لاعبي الفريق في مران الغد، خاصة بعدما تم استبداله فى لقاء طلائع الجيش غدًا بسبب معاناته من الإجهاد.

 

وفاز الزمالك على طلائع الجيش أمس الخميس بهدفين مقابل هدف، ليواصل الفارس الأبيض صدارته لبطولة الممتاز برصيد 51 نقطة.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

 

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، جلسة خاصة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق، وطلب المدير الفني من الدولي المغربي التركيز في المرحلة المقبلة في ظل قوة المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

وتحدث كارتيرون مع بن شرقي عن أهمية دوره في الملعب كونه عنصرًا أساسيًا في حساباته، ويعول عليه الكثير ليكون أحد عوامل الحسم في مباريات الدوري.

 

ويقدم بن شرقي مستويات متميزة مع الزمالك، إذ يعتلي صدارة هدافي مسابقة الدوري برصيد 11 هدفا بالتساوي مع أحمد ياسر مهاجم سيراميكا كليوباترا.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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