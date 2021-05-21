شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة لفرجانى ساسى.. وجلسة خاصة مع بن شرقى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم اليوم الجمعة، وخضع ساسي لتدريبات تأهيلية في الجيم، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية مع باقي لاعبي الفريق في مران الغد، خاصة بعدما تم استبداله فى لقاء طلائع الجيش غدًا بسبب معاناته من الإجهاد.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش أمس الخميس بهدفين مقابل هدف، ليواصل الفارس الأبيض صدارته لبطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة. ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، جلسة خاصة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق، وطلب المدير الفني من الدولي المغربي التركيز في المرحلة المقبلة في ظل قوة المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.