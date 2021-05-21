رئيس فيفا: لو استمر مبابي في إفريقيا لربما أصبح بلا ناد الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى:

صرح جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "فيفا" أن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا لو كان قد استمر في إفريقيا.

وقال جياني انفانتينو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة: "تقرير فينجر عن الكرة الافريقية كان رائعا.. 90 اخصائي حللوا كرة القدم حول العالم من أجل التحقق أن المواهب تأخد الفرصة".

وتابع: "شاهدت أن أقل من 60٪؜ من الذين كان لهم عقد حين كان سنهم 16 عاما بعد 4 سنوات يتركوا كرة القدم".

وأضاف :"هل مبابي لو استمر في الكاميرون ربما لم يكن ليتمتع بنادي أو أكاديمية".

واستطرد: "تطوير المواهب والجهد الذي قام به ارسين فينجر يحتوي تقريره على أكتر من 20 ألف صفحة لتطوير كرة القدم والمواهب في أفريقيا واآسيا وكل مكان".

واختتم قائلًا: "المواهب موجودة ولكن سبل وطرق التدريب والخبرات الفنية هي التي تنقص لاستغلال المواهب حقا".