فيفا يُجيب.. لماذا رفض السوبر الأوروبي وقبله في أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى:

كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أسباب رفض فكرة إقامة دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليج" على الرغم من رغبته في إقامة نفس الفكرة في القارة الأفريقية.

وقال رئيس الاتحاد الدولي في اجتماع الجمعية العمومية للفيفا الافتراضي :"قارة أفريقيا هامة للغاية لدى فيفا، لكن هناك فقدان في أفريقيا للهياكل والبنى التحتية".

وتابع :"في كل مرة أزور المدارس والاتحاد الأفريقي ونحاول مع الموارد المتاحة أن نُطور، هذا تحدي كبير، أفريقيا جزء من فيفا، وكلنا يجب أن نكبر معًا".

وواصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تصريحاته :"طرحت مشروعًا لإقامة دوري أفريقي قاري، الهدف من ذلك تطوير الكرة الأفريقية، وهذا لا يمكن المقارنة به مع أوروبا فالوضع مختلف".

وأكمل :"السوبر ليج في أوروبا سيولد مليارات ولكن في أفريقيا لن ينتج نفس المليارات، نجوم أفريقيا يحترفون في أوروبا، وما يحدث في أوروبا لا يمكن استنساخه في أفريقيا".

وأنهى :"يجب أن نفعل شيئًا من أجل إبقاء اللاعبين المميزين في أفريقيا".

جدير بالذكر أن هناك اقتراحًا لإقامة بطولة دوري السوبر الأفريقي يضم أفضل أفضل القارة السمراء من أجل زيادة الموارد المادية لفرق القارة.