رئيس فيفا: سندرس إقامة كأس العالم كل عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن إقامة كأس العالم كل عامين سيمنح فرصة أكبر للحصول على عوائد مادية أكثر من الوقت الحالي.

وأضاف انفانتينو خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الجمعية العمومية "كونجرس الفيفا 71":"لو لعبنا مباريات المونديال كل سنتين سيتضاعف الجانب المالي، ولكن سيكون هناك ضغطا كبيرا في المباريات".

وتابع رئيس فيفا:" نحن نبحث عن كرة القدم ، ولكن سندرس أمر خوض المونديال كل سنتين".

وأكمل:" في إفريقيا مثلا من أصل ٥٥ دولة ٥ دول فقط تتاهل للمونديال، ماذا تفعل المنتخبات طوال أربع سنوات اذا لم يتاهل منتخب كبير مثل نيجيريا أو المغرب أو مصر؟، لدينا فرصة الآن للبحث عن طريقة للعب مباريات اخرى سندرس ذلك".

وأوضح، أن قارة إفريقيا هامة للغاية لـ "فيفا"، ولكن هناك فقدان في إفريقيا للهياكل والبنى التحتية، مشيرًا إلى أنه في كل مرة يزور المدارس والاتحاد الإفريقي يحاول تطوير الموارد وهذا تحدي كبير، مؤكدًا أن إفريقيا جزء كبير من "فيفا".

وأشار إلى أن فكرة تطوير الكرة الإفريقية طرحت مشروع دوري إفريقي قاري وهذا لا يمكن المقاربة مع أوروبا فالوضع مختلف.

وأتم تصريحاته:" السوبر ليج في اوروبا سيوفر مليارات ولكن في إفريقيا لن ينتج منه نفس المليارات، نجوم القارة الإفريقية يحترفون في أوروبا، فما يحدث في أوروبا لا يمكن استنساخة في افريقيا، ولذلك يجب أن تفعل شيئا من أجل ىلإبقاء على اللاعبين المميزين في افريقيا".