الفيفا: نُعارض السوبر الأوروبي.. لكن نظام كرة القدم ليس مثالياً

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

كرر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تأكيده، اليوم الجمعة، على أن فيفا لن يقبل بإقامة دوري السوبر الأوروبي، ولكن في نفس الوقت أكد على الحاجة لإجراء تغييرات في اللعبة لجعلها أكثر عالمية.

وقال إنفانتينو في اجتماع الجمعية العمومية للفيفا الافتراضي :" قلت من قبل ودعوني أقولها مرة أخرى، الفيفا ضد أي مشروع مثل هذا".

وأضاف :"نؤمن بان كرة القدم لا ينبغي أن تنظر خارج الهياكل المؤسسية لمواجهة تحديات رياضتنا". ووصف التضامن وتكافؤ الفرص بأنها "ركائز" الرياضة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الخميس أن إنفانتينو وآخرون في فيفا تلقوا بعض الدعم الأولي للأندية التي شاركت في خطط دوري السوبر الأوروبي.

وأعلن 12 ناديا أوروبيا كبيرا، من بينهم ستة أندية في إنجلترا وثلاثة من إسبانيا ومثلهم من إيطاليا، الشهر الماضي عن التأسيس المزمع للبطولة شبه المغلقة بمشاركة 20 ناديا من بينهم 15 ناديا سيكونوا أعضاء دائمين بشكل أساسي.

ولكن تسعة أندية أعلنوا انسحابهم الأيام الثلاثة التي أعقبت الإعلان بعد رد فعل عنيف من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحادات المحلية والروابط، والسياسيين، والجماهير، وتبقت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وكنتيجة لذلك يواجهون عقوبات من الاتحاد الأوروبي.

وأعلن فيفا معارضته بعد الخطط التي أعلنت ولكن ظهر أن إنفانتينو يؤيد إجراء بعض التعديلات لجعل اللعبة أكثر عالمية داخل الهياكل القائمة حاليا.

وقال :"النموذج الحالي لكرة القدم ليس مثاليا أيضا" وتحدث عن "توازن غير كاف" وقال :" لا نرى فرص متساوية ولا نرى المزيد من التضامن أيضا".

وقدم إنفانتينو خطة مع إجراءات ملموسة في 11 منطقة بداية من مواعيد المباريات الدولية- حيث تبدأ المناقشات حول مراجعة من 2024 بـ"ورقة بيضاء"- وصولا إلى القواعد المالية، وقواعد كرة لقدم ودور كرة القدم الاجتماعي.