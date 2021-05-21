مقابل 20 مليون يورو.. صراع فرنسي لشراء مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الجمعة، عن وجود رغبة من جانب نادي مارسيليا الفرنسي لشراء اللاعب المصري مصطفى محمد لاعب صفوف جالاتا سراي التركي والمعار من فريق الزمالك.

وأفادت صحيفة "takvim" التركية، أن نادي جالاتا سراي يريد تفعيل بند شراء مصطفى محمد من جانب نادي الزمالك من خلال دفع مبلغ أربعة ملايين دولار.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مصطفى جنكيز رئيس نادي جالاتا سراي يريد الحصول على خدمات اللاعب الشاب سواء إذا كان سيستمر أو سيرحل في المستقبل.

ولفتت الصحيفة، أن نادي مارسيليا لديه الرغبة في شراء مصطفى محمد حيث ينوي النادي الفرنسي في تقديم عرضًا بـ20 مليون يورو، كما يوجد رغبة أيضًا من نادي سانت ايتيان الفرنسي لشراء هداف جالاتا سراي الحالي.

وكان نادي سانت ايتيان حاول التعاقد مع مصطفى محمد في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قبل أن تتعطل المفاوضات بين النادي الفرنسي والزمالك.

انتقال مصطفى محمد إلى تركيا وتحديدًا لفريق جالاتا سراي جاء على سبيل الإعارة مع أحقية النادي التركي في الحصول على خدمات اللاعب بصورة نهائية.

ولعب صاحب الـ23 عامًا في صفوف جالاتا سراي حتى الآن بواقع 17 مباراة بجميع المسابقات المحلية استطاع من خلالها أن يسجل تسعة أهداف بواقع (8 أهداف في الدوري + هدف في كأس تركيا).