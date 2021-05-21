"الوصول في منتصف الليل".. برنامج الأهلي في قطر استعدادًا للسوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد القطر لكرة القدم عن تفاصيل معسكر الأهلي استعدادًا لمباراة كأس السوبر الإفريقي المنتظر في 28 من مايوالجاري، أمام نهضة بركان المغربي.

وكشف الأهلي في وقت سابق عن أنه سوف يتوجه من جنوب إفريقيا إلى قطر مباشرة عقب مباراة صنداونز من أجل خوض لقاء كأس السوبر كبطل لدوري الأبطال، أمام نهضة بركان حامل لقب الكونفدرالية.

وأوضح الاتحاد القطري أن الأهلي سوف يصل لقطر في الدقائق الأولى من يوم الإثنين وبالتحديد الساعة 12 ونصف صباحًا حيث سيتوجه مباشرة إلى الفندق المخصص لإقامته.

ويخوض الأهلي تدريباته لمدة 3 أيام متتالية على ملعب جامعة قطر رقم 3 بداية من الإثنين وحتى الأربعاء وجميعها في تمام الساعة السادسة مساء.

وفي الجانب الأخر، يصل نهضة البركان إلى قطر في 25 من الشهر الجاري، على أن يخوض تدريباته لمدة 3 أيام قبل المباراة.

ويخوض الفريقان التدريب الرئيسي على ملعب المباراة باستاد جاسم بن حمد بنادي السد يوم الخميس 27 مايو لكن لم يتم الاستقرار حتى الآن على موعد كل مران.