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بعد انتهاء عقوبة الإيقاف.. شيكابالا جاهز لمباراة الزمالك والمصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أصبح محمود عبد الرازق "شيكابالا" جاهزا لمواجهة فريقه المقبلة أمام المصري، المقرر لها الإثنين المقبل في منافسات دوري we المصري.

و"شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويشارك شيكابالا في مباريات الزمالك بدءا من اللقاء المقبل أمام المصري البورسعيدي المقرر له يوم الإثنين المقبل بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الخاصة به.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة دوري we المصري.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، وخلفه الأهلي في المركز الثاني برصيد 41 نقطة بفارق 4 مباريات أقل عن الزمالك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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