كرة سلة.. تحديد موعد لمباراة الزمالك والمجمع البترولي في بطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

حددت اللجنة المنظمة لبطولة افريقيا للاندية لكرة السلة المقامة في رواندا موعد مباراة الزمالك والمجمع البترولي الجزائري التي تم تاجيلها لظروف صحية تتعلق بإجراءات البطولة.

واعلنت اللجنة المنظمة للبطولة يوم الاثنيين المقبل 24 مايو موعدا لمباراة الزمالك والمجمع البترولي في السابعة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة

كما قامت الللجنة المنظمة بتعديل موعد مباراة الزمالك ودوانس السنغالي لتقام غدا السبت في الثانية ظهرا بدلا من الموعد المحدد سابقا وهو الخامسة والنصف عصرا.

وكان الزمالك قد فاز في مباراته الأولي ضمن المجموعة الثالثة على فيرفيارو الموزمبيقي بنتيجة 71-55.

وتضم البطولة 12 فريق تم تقسيمهم على 3 مجموعات بحيث يتأهل فريقين من كل مجموعة بالإضافة إلى صاحبي أفضل ثالث من بين المجموعات، ليصبح عدد الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية 8 فرق.

وستقام مباريات دور الثمانية يومي 25 و26 مايو ونصف النهائي يوم 28 مايو، كما تقام مباراة المركز الثالث يوم 29 مايو، وتختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم 30 مايو