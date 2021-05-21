مشاهدة مباراة العهد والوحدة في بث مباشر كورة اون لاين

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة اونلاين مشاهدة مباراة العهد اللبناني والوحدة السوري في كأس الاتحاد الآسيوي، ضمن مباريات اليوم الجمعة 21-5-2021.

يبدأ فريق العهد اللبناني رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة نظيره الوحدة السوري في اللقاء الذي يجمعهما، على استاد الشيخ علي بن محمد في مدينة المحرق بالبحرين، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2021.

ويتطلع الفريقان لبداية جيدة من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية في منطقة الغرب، حيث يتأهل متصدر المجموعة، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

وتنطلق صافرة بداية مباراة العهد اللبناني والوحدة السوري في تمام الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش، 19:05 بتوقيت مصر، 20:05 بتوقيت السعودية.

وتعد المجموعة الأولى هي الوحيدة التي تضم ثلاثة فرق فقط، حيث يلعب فريق الحد البحريني مع العهد اللبناني والوحدة السوري، بعد إنسحاب النصر العماني بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة، يوم الاثنين، حيث يلتقي الحد مع الوحدة، في حين ستشهد راحة لفريق العهد، قبل أن يواجه الحد في الجولة الثالثة.

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