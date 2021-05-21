اليونسيف يختار أشرف حكيمي بطلاً لحقوق الطفل في المغرب

وقع اختيار منظمة اليونسيف العالمية على الجناح الدولي المغربي وبطل الدوري الايطالي مع انتر ميلان هذا الموسم “أشرف حكيمي” ليكون بطلاً لحقوق الطفل في بلده المغرب.

وأعلن مكتب منظمة اليونسيف في المملكة المغربية تعيين أشرف حكيمي في هذا المنصب، اليوم الجمعة الموافق 21 مايو، ضمن احتفالات المنظمة بالذكرى الـ 75 لإنشائها.

وقال بيان اليونسيف “يأتي تعيين أشرف حكيمي في هذا المنصب بهدف دعم وتعزيز جهود المنظمة في المغرب، ومن المنتظر أن ينخرط اللاعب في عدة مباردات في هذا الاتجاه”.

وأكد لاعب ريال مدريد السابق اعتزازه وفخره بالوقوف إلى جانب منظمة اليونسيف لحماية حقوق الطفل، قائلاً “أود دعم الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل. في ظل أزمة كورونا تمر البشرية بأوقات عصيبة، والأطفال هم الأكثر تضررًا من تداعيات هذا الوباء، ومن واجب الجميع دعم قضيتهم”.

ووعد أشرف حكيمي العائلات المغربية ببذل كل ما في وسعه لحماية حقوق الطفل، قائلاً “سأبذل قصارى جهدي لتعزيز حقوق الطفل في بلدي”.

تجدر الإشارة إلى مشاركة أشرف حكيمي – لاعب دورتموند السابق- في 36 مباراة خلال أول مواسمه بمنافسات الدوري الايطالي رفقة نادي انتر ميلان.

واستطاع صاحب الـ 22 عامًا المساهمة بصورة ملموسة في تتويج الإنتر بلقب السيري آ بتسجيله لـ 7 أهداف مؤثرة من بينهم ثنائية فاز بفضلها الفريق على بولونيا في الجولة 10، وهدف التعادل 2/2 أمام روما في الجولة 17، والهدف الثاني أمام كروتوني في الجولة 34.

اليونسيف يختار أشرف حكيمي بطلاً لحقوق الطفل في المغرب