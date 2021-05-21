كأس الاتحاد الآسيوي | تشرين يخطف تعادلًا مثيرًا من الكويت في بداية المشوار

تعرف على نتيجة مباراة تشرين السوري والكويت الكويتي لحساب الجولة الأولى في دور المجموعات من كأس الاتحاد الآسيوي، ضمن مباريات اليوم الجمعة 21-5-2021.

خطف نادي نشرين السوري تعادلًا مثيرًا في الثواني الأخيرة من الكويت الكويتي بنتيجة (3-3)، في المباراة التي أقيمت على استاد عمان في مدينة عمان الاردنية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس الاتحاد الآسيوي 2021.

وسجل اهداف فريق تشرين كل من، نديم صباغ (31) ومحمد المرمور (71 من ضربة جزاء) والبديل محمد مالطا (7+90)، بينما أحرز اهداف الكويت، أحمد عكايشي (23) وفيصل زايد الحربي (61 و74).

وانطلقت صافرة بداية مباراة تشرين والكويت من الحكم الإيراني “بيجام حيدري” في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

وأظهر الفريقين نوايا هجومية مبكرة من خلال تبادل الفرص في السعي وراء تسجيل هدف مبكر.

وافتتح الكويت التسجيل في الدقيقة (23) بعدما أرسل سامي الصانع تمريرة عرضية من الجهة اليمنى ارتقى لها التونسي أحمد عكايشي وحولها برأسه في الزاوية البعيدة للمرمى.

ونجح تشرين في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة (31)، عندما توغل نديم صباغ في الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء وسدد الكرة بيمناه قوية وبعيدة عن متناول الحارس لتسكن شباكه.

تشرين يرفض الاستسلام امام الكويت

وفي الشوط الثاني أحرز الكويت هدف التقدم الثاني بعدما انطلق فيصل زايد الحربي في الجهة اليسرى وسدد كرة قوية من خارج المنطقة سكنت شباك الحارس أحمد مدنية في الدقيقة (61).

ولكن تشرين عاد وسجل هدف التعادل عبر ضربة جزاء احتسبت نتيجة تعرض علي بشماني للإعثار داخل المنطقة، ونفذها محمد المرمور بنجاح (71).

ولم تدم فرحة الفريق السوري طويلًا، حيث نجح الكويت باستعادة التقدم عبر الحربي الذي سدد ضربة حرة مباشرة ذهبت أرضية في الشباك (74).

ورفض تشرين الاستسلام، حيث قام بعدة محاولات لخطف هدف التعادل، فكان له ما أراد، عندما أرسل عمر ريحاوي تمريرة عرضية من الجهة اليمنى أحدثت دربكة أمام المرمى قبل أن تصل الكرة أمام البديل محمد مالطا ليسكنها في الشباك في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع (7+90).

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، اليوم الجمعة، مركز شباب الأمعري الفلسطيني مع الفيصلي الأردني على ذات الملعب، في تمام الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش.

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