الميركاتو الصيفي 2021 | المغربي أمين باسي من نانسي إلى ميتز بعقد طويل الأمد

قدم نادي ميتز الفرنسي أول تعزيز له في الميركاتو الصيفي 2021 بضم لاعب الوسط المغربي الشاب “أمين باسي” عقب 5 أيام فقط من مشاركته الأخيرة مع نادي نانسي أمام أميان في الجولة 38 من الدوري الفرنسي الدرجة الثانية.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ميتز صاحب المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الدرجة الأولى (ليج آ)، فقد وقع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا عقد طويل الأمد سينتهي في 30 يونيو 2025، في صفقة انتقال حر لم تكلف خزينة النادي، حيث رفض أمين باسي تمديد تعاقده مع نانسي في يناير الماضي.

ولعب أمين باسي ما مجموعه 106 مباراة وسجل 24 هدفًا مع نادي نانسي في الدوري الفرنسي منذ تصعيده للعب مع الفريق الأول بموسم 2017/2016، حيث قدم مستويات متميزة في 20 مباراة لعبها مع الفريق الثاني وسجل 4 أهداف.

وسجل اللاعب 7 أهداف في منافسات الدوري الفرنسي الدرجة الثانية هذا الموسم 2021/2020 تحت قيادة المدرب جان لويس جارسيا، إلا أن الغزارة التهديفية للاعب الإرتكاز المغربي لم تساعد نانسي على احتلال مركز مؤهل إلى الدرجة الأولى، ليُنهي في المركز الثامن.

وقال بيان نادي ميتز الفرنسي “وقع أمين باسي على عقد مدته 4 مواسم. كان يتطور مع نانسي على مدار السنوات الخمس الماضية، وانتهى عقده بنهاية الموسم الماضي، لينضم لصفوف الفريق دون أي بدل انتقال”.

وأضاف البيان “مع وصول أمين باسي، يواصل ميتز التمسك بعاداته وتقاليده في المراهنة على الوجوه الواعدة القادمة من دوري الدرجة الثانية، ومن الواضح أن أمين أحد هؤلاء، خاصةً بعدما اكتسب خبرات طويلة مع نانسي”.

ومن دون شك ستكون خطوة الانتقال إلى أحد أندية الدوري الفرنسي الدرجة الأولى فرصة مثالية بالنسبة لـ أمين باسي للفت أنظار المدير الفني لمنتخب المغرب “وحيد خليلوزيتش” قبل نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر لها مطلع عام 2022 في الكاميرون.

شاهد وصول أمين باسي إلى ميتز