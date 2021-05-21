انقطاع الكهرباء بسبب مصر، يهدد مباريات الدوري الاردني

تسبب خلل الربط الكهربائي من مصر إلى الاردن، في انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المحافظات الأردنية، اليوم الجمعة، ما يهدد إقامة بعض مباريات الجولة القادمة من الدوري الاردني الممتاز لكرة القدم.

وكشفت قناة المملكة في الاردن، أن الحكومة تعمل حاليًا على إصلاح الخلل الذي حدث في الربط الكهربائي القادم من مصر، لإعادة الكهرباء لجميع المناطق التي قطع عنها التيار، ولكن بشكل تدريجي لتفادي أي مشكلة قد تحدث.

وبحسب ما أكده مدير شركة الكهرباء الأردنية، أن تيار الكهرباء قطع في المحافظات التابعة للشركة، في مأدبا، الزرقاء، عمان، والبلقاء، بسبب خلل من المزود الرئيسي القادم من مصر، وليس من الشركة الأردنية.

ما يعني إمكانية تأجيل مباريات الأندية التابعة لتلك المحافظات التي قطع عنها التيار الكهربائي، في الجولة القادمة من الدوري الاردني للمحترفين والمقرر إقامتها يوم الأحد القادم، حال عدم إصلاح العطل في أقرب وقت ممكن.

وعلى الرغم من إمكانية تعديل توقيت المباريات، بحيث تلعب من وقت الظهيرة وحتى قبل غروب الشمس، إلا أن بث المواجهات بالصوت والصورة يظل امر هام لتوثيق الاحداث، وجني أرباح الرعاة.

ونشرت شركة الكهرباء الوطنية في الاردن بيانًا، أكدت فيه مساعي الفنيين في الوقت الحالي لإعادة تشغيل تيار الكهرباء: “العمل جار على إعادة التيار الكهرباء بشكل تدريجي؛ لعدم إمكانية إرجاعه دفعة واحدة”.

وأضافت شركة الكهرباء: “سبب الانقطاع هو نتيجة خلل في أحد الخطوط الناقلة الرئيسية التابع لشركة الكهرباء الوطنية؛ مما استدعت الحاجة لفصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في المملكة”.

واستقبل ملعب عمان الدولي بمدينة عمان الأردنية مواجهة الكويت الكويتي امام تشرين السوري، في كأس الاتحاد الآسيوي، ظهر اليوم الجمعة، وتمكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من إذاعة المباراة عبر الأقمار الصناعية بتقنيات حديثه، فهل يتمكن الاتحاد الاردني من إذاعة مباريات الدوري المحلي حال مواصلة إنقطاع الكهرباء؟

ويتصدر شباب الاردن جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 12 نقطة، من 6 مباريات، ويأتي في المركز الثاني الرمثا بـ11 نقطة من 5 مباريات، ويتواجد الفيصلي في المرتبة الثالثة وفي جعبته 11 نقطة من 5 مباريات، بينما يقبع الوحدات في المركز الرابع بـ10 نقاط من 4 مباريات.

ولعب فريق الوحدات مباريات أقل من جميع الأندية في الدوري الأردني، بسبب أنه كان منشغلًا خلال الفترة الماضية بالمشاركة الأولى في تاريخه بمسابقة دوري أبطال آسيا، التي ودعها من دور المجموعات.